KFC Diepenbeek A is de nieuwe kampioen in derde provinciale A. De ploeg van trainer Yannick Digneffe besliste de titelstrijd met topfavoriet KMR Biesen A en het verrassende Munsterbilzen zondag definitief in haar voordeel dankzij een verpletterende 0-7-zege bij Dilsen-Stokkem A.