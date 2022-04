Oerend hard: Dylan van Baarle zorgt voor snelste Parijs-Roubaix ooit en doet daarmee beter dan oude record van Belg

Dylan van Baarle heeft met zijn zege in Parijs-Roubaix ook voor een nieuw record gezorgd. Nooit eerder was er een Helleklassieker die sneller werd afgewerkt: Van Baarle won de wedstrijd met een gemiddelde snelheid van 45,792 kilometer per uur. Daarmee was hij ruim een halve kilometer per uur sneller dan het record dat Greg Van Avermaet in 2017 had neergezet: onze landgenoot won toen met een gemiddelde snelheid van exact 45,2 kilometer per uur.