Wout van Aert “kan niet anders dan tevreden zijn met tweede plaats” en bevestigt deelname Luik-Bastenaken-Luik

Wout van Aert was naar eigen zeggen verbaasd over zijn prestatie over de Noord-Franse kasseien. “Ik ben super tevreden met het gevoel en als beloning de tweede plaats. Natuurlijk was ik vooraf iemand met een vrije rol in de ploeg, omdat het afwachten was hoe het zou gaan. Het ging best goed. Ik kreeg in het begin van de wedstrijd niet veel pech, Christophe Laporte wel met allerlei lekke banden en materiaalwissels. Maar net voor het Bos van Wallers kreeg ik toch ook pech. Daarna was het geen eenvoudige wedstrijd. Maar de benen waren beter dan verwacht. Ik kon de finale rijden en dan ga je er uiteraard voor.”

© Peter Malaise

De laatste keer pech voor Van Aert bleek de doodsteek. “Het was nadien moeilijk om het juiste moment te kiezen voor een aanval. Ik had het meeste schrik van Van Baarle toen dat groepje wegreed, want die kerel valt niet stil. Chapeau voor hem, maar ik mag niet teleurgesteld zijn.”

Van Aert bevestigt ook zijn deelname aan Parijs-Roubaix. “Alle verwachtingen zijn vandaag overtroffen. We zouden vandaag afwachten om te zien hoe de benen waren en dan beslissen. Maar de benen draaiden goed, dus ik zal Luik-Bastenaken-Luik rijden.”