REACTIES. Mathieu van der Poel had de benen niet om Parijs-Roubaix te winnen: “Het was op hangen en wurgen”

“Het was op hangen en wurgen”, stelde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen achteraf. “Ik had niet de benen waar ik op gehoopt had. Het was een aparte wedstrijd. Ik was niet echt in paniek toen die grote groep weg reed. Het was raar: ik zat achteraan en naar mijn gevoel ging het peloton niet op de kant, maar toch reed de helft van het peloton ineens weg. Uiteindelijk zaten we toch weer in de goede situatie dankzij enorm sterk ploegwerk, maar had de benen gewoonweg niet.”

Na alle blessureperikelen is Van der Poel, na winst in de Ronde, sowieso blij met zijn voorjaar. “Alles was bonus. Het was meer dan verwacht en uiteraard had ik gehoopt op een mooie Roubaix. Ik heb in de finale het beste van mijzelf gegeven, maar meer zat er niet in.”