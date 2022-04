Een weekendje Amerika voor Stromae: talkshow van Jimmy Kimmel én Coachella

Stromae scoorde afgelopen weekend in Amerika. Hij trad op in de talkshow van Jimmy Kimmel en op het festival Coachella. — © AFP

Hij heeft de handen vol, Stromae (37). Vrijdag was de Belgische muzikant te gast in de veelbekeken talkshow ‘Jimmy Kimmel live’, gisteren gaf hij een concert op het Amerikaanse festival Coachella. Beide passages op Amerikaanse bodem werden een succes.

Stromae - né Paul Van Haver - heeft al langer succes in Amerika. Vorig jaar bracht hij, hetzij via streaming, zijn single Santé al bij talkshowhost Jimmy Fallon. Vrijdag was hij te gast bij die-andere-bekende-Jimmy-met-een-talkshow. In Jimmy Kimmel livebracht hij zijn jongste single Fils de joie, en live dit keer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Over live gesproken: zaterdag stond Stromae op het hoofdpodium van het gekende muziekfestival Coachella. Het is niet zijn eerste optreden op het festival. Zeven jaar geleden speelde hij er al eens, als enige Belg. “Die gast is de mannelijke Beyoncé”, kopten de recensies toen. Zelfs Kanye West maakte toen zijn opwachting om samen met hem Alors on danse te zingen.

LEES OOK: Een uur, en weg was hij: onze man over het eerste Belgische concert van Stromae in 7 jaar

Op zijn eigen sociale media postte Stromae een kort filmpje van het optreden, met een kort dankbericht. Coachella loopt nog door tot volgende week. Op zaterdag 23 april geeft de zanger een tweede optreden.