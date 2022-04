Dylan van Baarle heeft eindelijk eerste Monument te pakken: “Ik kon het niet geloven toen ik de Velodroom opreed”

Dit is ongelooflijk. Ik kon het niet geloven toen ik de Velodroom opkwam”, vertelde Van Baarle. “Ik keek naar de andere kant of er iemand aankwam, maar ik was helemaal alleen. Toen Servais Knaven met de volgwagen naast me kwam rijden, begon ik er echt in te geloven. Het is waanzin. Dit is een Monument, natuurlijk wil ik er zo eentje winnen. Tweede worden in de Ronde en winnen in Roubaix… ik heb er geen woorden voor.”

Van Baarle en zijn team Ineos Grenadiers braken de koers al heel vroeg open, nog voor er één meter op de kasseien was gereden. “Het was niet ons plan om al zo vroeg te gaan koersen, maar het is wel zo uitgedraaid. We wilden niet jagen, maar vooraan zitten. Toen we weg waren, wist ik dat we een goede kans zouden hebben, want we verspilden minder energie dan de rest. Ik had op een bepaald moment ook een lekke band, maar iedereen had wel eens iets aan de hand. We zijn kalm gebleven en dit is het resultaat.”

© REUTERS

Peptalk van Kwiatkowski

De Nederlander maakte uiteindelijk het verschil op Carrefour de l’Arbre, de laatste echt zware kasseistrook van de dag. “Daar wegrijden was ook niet gepland. We wilden de race zwaar maken voor de tweede bevoorradingszone. Daarna zei Kwiato (Michal Kwiatkowski, red.) tegen mij dat ik supersterk was en hij voor mij wilde rijden. Dat gaf me veel vertrouwen. Ik kan het team niet genoeg bedanken. Het is al een geweldige lente geweest tot nu toe en hier gaan we van genieten. We hebben er enorm hard voor gewerkt. De laatste jaren hebben we wat pech gehad, maar nu is alles in de goeie richting gedraaid en dat pept het hele team op.”