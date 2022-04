Jonge steprijder zwaargewond na aanrijding op Hoevenzavellaan in Genk

Op de Hoevenzavellaan in Genk is zondagnamiddag een jonge steprijder die wilde oversteken, opgeschept door een auto. Het slachtoffer werd de lucht in geslingerd, viel op de voorruit van het voertuig en kwam zo op het wegdek terecht. Het slachtoffer is onder begeleiding van een spoedarts naar het ziekenhuis gebracht.

© Chris Nelis

Over de juiste omstandigheden van het ongeval ontbreekt nog enige duidelijkheid. Vast staat wel dat de jongen uit de buurt de Hoevenzavellaan wilde overstek, vlak voor het Q8-tankstation. De steprijder kwam van de Gouverneur Alex Galopinstraat richting Weststraat. Op het linkerrijvak werd hij onderschept door een voertuig dat vanuit Oudsbergen kwam. Door de klap vloog de jongen de lucht in. Hij kwam terecht op de motorkap en de ruit van het voertuig om vervolgens op het wegdek te belanden.

© Chris Nelis

Omstaanders brachten de eerste hulp toe. Niet veel later arriveerde de MUG en ambulance. Een verkeersdeskundige kwam om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Ondertunneling

De Hoevenzavellaan en in het verlengde daarvan de Torenlaan is al jaren erg omstreden. Vooral buurtbewoners hekelen de weg omdat de snelheid van het passerende verkeer te hoog is om een veilige oversteek van de ene kant van de Hoevenzavellaan naar de andere te kunnen garanderen. In december van vorig jaar nog werd er een 65-jarige vrouw uit de buurt aangereden. Ze overleefde de klap niet. Ze was het vijfde dodelijk slachtoffer in acht jaar tijd. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kwam een week nadien naar de straat om zich ter plaatse te vergewissen en om met de buurtbewoners over het probleem te spreken. Met het stadsbestuur van Genk werd afgesproken enkele tijdelijk maatregelen in te voeren die de maximum toegelaten snelheid moeten verlagen en de oversteek van voetgangers of fietsers moeten beveiligen. Enkele ingrepen zijn al uitgevoerd, maar het is voor de buurt vooral belangrijk dat er grondige infrastructurele maatregelen komen. “Die weg snijdt twee woon- en een handelsgebied in twee”, zegt Gianmario Monachesi, één van de buurtbewoners die de problematiek erg ter harte neemt. “Zolang de mensen niet veilig van de ene naar de andere kant kunnen oversteken zullen er altijd slachtoffers vallen. De enige fundamentele oplossing is een ondertunneling.”

Snelheidsverlaging

Karel Kriekemans schepen van mobiliteit betreurt de gebeurtenis in de Hoevenzavellaan en wijst erop dat alle oversteekplaatsen op de Hoevenzavellaan en de Torenlaan binnenkort verlicht en geaccentueerd zullen worden. “Dat stond al op de planning”, zegt Kriekemans. “We gaan nu ook bij Vlaams minister van Mobiliteit Peeters er op aandringen dat in de Hoevenzavellaan en de Torenlaan de maximum toegelaten snelheid wordt teruggebracht van 70 naar 50 kilometer per uur.”