Drama in Premier League: speler Burnley loopt horrorblessure op, opnieuw fan die onwel wordt in tribunes

De Premier League-wedstrijd tussen Burnley en West Ham United heeft zondag voor heel onaangename taferelen gezorgd. Thuisspeler Ashley Westwood moest in de eerste helft van het veld gedragen worden nadat hij in een duel op heel ongelukkige wijze een zware beenblessure opliep - tot afgrijzen van de spelers. Enkele minuten later moest de aanwezige medici ook uitrukken naar de tribunes toen een fan onwel werd.