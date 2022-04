Kat onder motorkap van rijdende auto: brandweer brengt redding in Kerkrade

De brandweer heeft zondagmiddag in Kerkrade in Nederlands Limburg een kat onder de motorkap van een auto moeten bevrijden.

De baasjes van poes Saartje gingen eerste paasdag nietsvermoedend in hun auto op weg voor een familiebezoekje. Maar ze hadden niet in de gaten dat hun kat even daarvoor een warm plekje onder de motorkap van de wagen had opgezocht om een dutje te doen.

Miauwen

Na ongeveer een kilometer rijden hoorden de baasjes het miauwen onder de motorkap vandaan komen. De auto werd meteen aan de kant gezet op de Mozartstraat in Kerkrade.

Na tevergeefse pogingen van de eigenaren om Saartje te bevrijden werd de brandweer ingeschakeld. Pas nadat verschillende onderdelen van de auto waren verwijderd, lukte het om de kat heelhuids te bevrijden en met de gelukkige baasjes te herenigen.