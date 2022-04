Gespot: Wout van Aert reed met fiets van ploegmaat door Bos van Wallers en moest nadien wéér wisselen

Op de kasseistrook van Bos van Wallers had Van Aert plots Nederlandse kleuren op de fiets. — © BELGA

Wout van Aert (Jumbo-Visma) leek in het Bos van Wallers een moeilijk momentje te kennen. Achteraf bleek dat de Belgisch kampioen toch vooral pech had gekend net voordien.

LIVE PARIJS-ROUBAIX. Volg de wedstrijd hier live!

Van Aert moest net voor het Bos wisselen van fiets, en nam die van Timo Roosen over. Die wissel kwam niet voor de tv-camera’s, maar uit foto’s blijkt dat Van Aert met de Nederlandse kleuren Van Roosen op de voorvork over de kasseien dokkerde in plaats van ‘zijn’ Belgische.

Na het Bos van Wallers moest de Belgische kampioen opnieuw van fiets wisselen, waardoor hij nu op een reservefiets, zonder nationale kleuren, de finale rijdt.