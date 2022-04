Xavier Siméon wint voor tweede jaar op rij 24 uur van Le Mans voor motorrijders

Bastien Mackels finishte met de Fransen Alan Techer en Grégory Leblanc (Kawasaki) op de elfde plaats. Loris Cresson (Kawasaki) werd met twee Franse ploegmaats twaalfde, zevende in de Superstock. Côme Geenen (Suzuki) werd 20e, Arnaud De Kimpe (Kawasaki) gaf op.

Voor Siméon, Black en Guintoli is het de tweede zege op rij in Le Mans, eerste manche in het WK uithouding. Vorig jaar zette dat het team op weg naar de wereldtitel. Suzuki won de 24 uur nu veertien keer en evenaart daarme het record van Kawasaki. De volgende WK-manche is de 24 uur van Spa-Francorhamps, in het weekend van 4 en 5 juni.