Gillé en Vliegen laten zich ringeloren in supertiebreak en druipen af in laatste voorronde van ATP-tornooi Barcelona

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er zondag niet in geslaagd om ook de tweede en laatste kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona te overleven (gravel/2.661.825 euro). Het Frans-Amerikaanse duo Ugo Humbert en Sebastian Korda stak hen de loef af in de supertiebreak. 6-3, 1-6 en 10-8 waren de setstanden.