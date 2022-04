Moeder van verdwenen Wouter vraagt om uit te kijken naar spullen van zoon in de bergen: “Je weet maar nooit”

Wouter Proost uit Heverlee, een ervaren bergwandelaar, verdween vorige zomer. Half augustus was hij naar de Franse Alpen gereisd voor een solotrektocht in het gebergte. De laatste keer dat hij een teken van leven gaf, was op 16 augustus. “Ons laatste contact was vanuit Isola en hij zou van daaruit naar Barcelonette trekken”, schrijft zijn moeder op Facebook.

Zoektochten naar Wouter leverden niets op. “De hulpdiensten hebben al het mogelijke gedaan om hem op te sporen. Omwille van de sneeuw zijn ze gestopt met de opsporingen.” Maar de hoop blijft dat in de zomer, wanneer de sneeuw meer weggetrokken is, door de stroming van het smeltwater zijn lichaam of tent zou meegesleurd worden. “En dat er zo een kans bestaat dat ze Wouter toch nog vinden.”

Daarom vraagt ze trekkers die die richting uitgaan en zowel de grote routes als de minder betreden paden nemen om hun ogen open te houden. “Ik vraag jullie indien jullie iets verdachts zien, bijvoorbeeld een tent, slaapzak, rugzak of bril, om dat te melden bij de plaatselijke hulpdiensten. Je weet maar nooit. Er blijft steeds een sprankeltje hoop dat we nog iets van hem zouden terugvinden.”