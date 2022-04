Vincent Kompany predikt kalmte in aanloop naar bekerfinale: “Deze wedstrijd op dezelfde manier voorbereid”

Als speler maakte hij alles mee en een finale van de Croky Cup is dan ook geen reden voor Vincent Kompany om zich uit het lood te laten slaan: “Ik veranderde niets aan onze voorbereiding. De grootste les die je leert als speler, is dat je zulke duels op exact dezelfde manier moet aanpakken. Dat geldt ook voor een duel in volle degradatiestrijd of een halve finale van een WK.”

Tijdens de laatste training voor de bekerfinale tegen AA Gent verschenen zowel Gomez, Ashimeru als Verschaere op het trainingsveld. Toch weigerde Kompany op de traditionele persconferentie in zijn kaarten te laten kijken: “Je zult wel begrijpen dat ik daar vandaag geen woord kan over lossen, we zullen wel zien”, grijnsde de coach van paars-wit die ogenschijnlijk in alle rust toeleeft naar zijn eerste bekerfinale als trainer.

“De zenuwen zijn vergelijkbaar met de ervaring die je als speler kan hebben in de aanloop naar een finale. Dezelfde regels gelden ook. Ik heb best wel ervaring om met die voorbereidende fase om te gaan, de match zelf zullen we nog wel zien”, aldus Kompany die vasthoudt aan de routine die hij met zijn team de voorbije jaren heeft opgebouwd. “Ik veranderde dan ook niets aan onze voorbereiding. Wat een trofee voor mij persoonlijk zou betekenen? Stel me die vraag eens na de finale.” (lacht)

Net als voor het cruciale duel tegen Kortrijk, oogt Kompany bijzonder rustig. Logisch want met zijn schat aan ervaring weet hij als de beste hoe je zulke matchen aanpakt: “De grootste les die je leert als speler, is dat je elk duel op exact dezelfde manier moet aanpakken. Dat geldt zowel voor een duel in volle degradatiestrijd als een halve finale op een WK. Ook al kan zo’n match uiteraard extra emoties opwekken.”

“Misschien dat je iets anders probeert, als je tegen een tegenstander speelt die tien keer sterker is, dan liggen de kaarten anders. Maar als het een ploeg is die evenwaardig is, moet je gewoon rustig blijven en vertrouwen op jezelf”, aldus Kompany die naar verluidt al langer dan vandaag bezig is met deze finale. “Het wordt moeilijk voor mij als ik pas een dag voor een finale pas zou praten over wat we moeten doen.”

© BELGA

“Beker was lang geen prioriteit voor Anderlecht”

De bekerfinale blijkt dus al langer een hoofddoel voor Kompany: “De grote reden waarom Anderlecht slechts negen keer de beker won, is omdat die beker vaak geen prioriteit was voor de club. In de jaren dat ik bij het eerste helft speelde van Anderlecht, werd het pas een objectief als je de halve finale haalde. Inderdaad, ik won als speler van Anderlecht dan ook nooit de beker.”

“Nu vind ik dat elke trofee een prioriteit moet zijn, je moet alles pakken wat er mogelijk is. Maar we hebben in die moeilijke periode ook geleerd dat elke zege waardevol is. Dat was in mijn tijd, zeker niet het geval. Hier doe je het voor, topduels. Ik ben 100% coach in mijn hoofd maar nog niet zo lang geleden stond ik nog op het veld. Ik ben dan ook nog steeds deel van de groep en leef met hen mee.”

De twee meest recente competitieduels tussen Anderlecht en AA Gent leverden twee bijzonder evenwichtige wedstrijden op. Bij de laatste ontmoeting, amper een maand geleden, ging paars-wit onderuit maar dat zorgt niet meteen voor onrust in het Brusselse kamp: “Het waren tot nu toe twee evenwichtige ontmoetingen. AA Gent speelde sterk maar die duels liggen achter ons. We kennen elkaar. Als coach hoop ik dat de spelers voluit gaan. Dan is het aan één speler om zich tot held op te werpen, ik ben benieuwd wie die rol zal opnemen.”

“Als je zag hoe Gent zich in Brugge plaatste voor de finale, merkte je toch dat ze heel gegroepeerd speelden. Je moet soms gewoon controleren en op andere momenten kun je voluit voor het offensief gaan, zoals ze in de heenmatch deden. Wij willen de hele partij gevaarlijk zijn. Als we kansen creëren, zullen we ook scoren.”