Zhao Xintong op een drafje naar achtste finales van WK snooker

Met breaks van 98, 57, 73, 109, 78 en 103 had “The Cyclone” zaterdag al op magistrale wijze een 7-2 voorsprong opgebouwd. Zondag maakte hij daar op amper 25 minuten tijd met breaks van 88 en 82 9-2 van, waarna hij het in het twaalfde frame in een tactisch steekspel op de kleuren afmaakte.

Voor Zhao, die begin december Luca Brecel (WS-11) van de titel hield op het UK Championship, was het nog maar de tweede wedstrijd in The Crucible. Bij zijn eerste deelname in 2019 werd hij in de eerste ronde met 10-7 uitgeschakeld door Mark Selby (WS-2).

“Ik ben heel blij met deze eerste zege op een WK”, reageerde Zhao. “Winnen is hier nooit makkelijk. Zelfs bij 9-2 voelde ik nog de druk. Ik wou het vandaag absoluut in drie frames afmaken, zodat de druk niet nog groter zou worden. Deze overwinning geeft me het broodnodige vertrouwen voor de volgende match.” Daarin wordt de Schot Stephen Maguire (WS-40) of de Engelsman Shaun Murphy (WS-10) de tegenstander. Maguire leidt na één sessie met 6-3.