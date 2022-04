Brand verwoest achterbouw met jacuzzi en motor in Nieuwerkerken

In de Kerkstraat in Nieuwerkerken zijn de bewoners zondagmorgen uit hun slaap gehaald door hevige knallen. De achterbouw met jacuzzi en een motor stond in brand. “Met emmers water uit de regenton en een brandblusser zijn we beginnen blussen”, zegt Vlado Cuvalo.

Rond 3.30 uur snelde Vlado in zijn nachtkleding naar buiten. Daar zag hij een vuurbol in de opslagplaats waar wat meubelen, zijn motor en een jacuzzi stonden. Zijn vrouw had hem gewekt toen ze knallen achter het huis hoorde. “Ik heb meteen de brandblusser genomen en ben beginnen blussen. Mijn motor, een ZX9R Kawasaki, stond in vuur en de tank vol benzine was aan het sissen. Ik heb er een grote brandblusser op leeggespoten uit angst dat hij zo ontploffen. Dit is gelukkig niet gebeurd”, zegt Vlado. “Met emmers water uit de regenton hebben wij het vuur kunnen doven. Helaas zijn de motor en onze jacuzzi totaal verwoest. Het was een opblaasbaar model dat wij de dag voordien hadden opgesteld en met water hadden gevuld. Vermoedelijk is een kortsluiting aan het verwarmingstoestel de oorzaak van de brand”, zegt Vlado.

De motor van Vlado is totaal verwoest. — © Jozef Croughs

Door de verschroeiende hitte is het dak met golfplaten kapot gesprongen en het glas van de achterkeuken is gesmolten. De brandweer van Sint-Truiden heeft nog een controle uitgevoerd met de warmtecamera om zeker te zijn dat alle brandhaarden waren gedoofd waren. (jcr)