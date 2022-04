Toekomstige vader krijgt veel kritiek wanneer hij na gender reveal zijn vriendin compleet negeert

Travis Gober is in een online storm terechtgekomen na de gender reveal van zijn toekomstige baby. De 19-jarige kerel uit New Orleans moest op een honkbal slaan die zijn vriendin Hannah Calverley wierp, waarna het blauwe poeder duidelijk maakte dat ze een zoon zouden krijgen. Vreemd genoeg had Travis nadien totaal geen oog meer voor zijn vriendin en vierde hij de bekendmaking met zijn enthousiaste vrienden.