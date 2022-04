Verrassing voor kandidaten ‘De Mol’: nieuwe mol krijgt meteen steun van thuisfront

Vorige week kregen de kijkers van De mol een primeur te zien: de mol - Philippe - stapte zelf uit het programma omdat hij het mentaal en fysiek niet meer aankon. Een van de overblijvende kandidaten werd daarna aangeduid als verrader. Wie dat is, weten we dus nog niet. Maar met het bezoek van het thuisfront krijgt de nieuwe mol wel voor het eerst de kans daar met iemand extern over te praten.

