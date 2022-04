Limburg Shotguns heeft voor het eerst sinds 2019 nog eens een officiële wedstrijd verloren. De Shotguns werden zaterdag in een sfeervol Mijnstadion verslagen in de topper tegen de Amsterdam Crusaders met 7-28. “We hebben een veldslag verloren, maar voor een eventuele finale hebben we veel geleerd”, aldus Nick Meyers van de Shotguns.