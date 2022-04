Oorlog in Oekraïne en situatie in Jeruzalem centraal in paasboodschap van paus: “Wrede en zinloze oorlog”

De oorlog in Oekraïne en de situatie in Jeruzalem stonden zondag centraal in de traditionele paasboodschap van paus Franciscus. De paus deed onder meer een oproep aan de verantwoordelijken van alle naties om “de roep om vrede van de mensen te horen”.

De 85-jarige paus sprak zijn boodschap uit op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Hij riep diegenen die verantwoordelijkheid hebben om te luisteren naar de roep om vrede van de mensen. Hij besteedde aandacht aan de “wrede en zinloze” oorlog in Oekraïne, de verwoeste steden, de vele slachtoffers en mensen die daar in schuilkelders verblijven.

De paus verwees ook naar de situatie in Jeruzalem en pleitte voor “vrije toegang” tot de heilige plaatsen voor iedereen. De voorbije dagen was het onrustig aan de Tempelberg in Jeruzalem. Ook op paaszondag braken er rellen uit tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnen. Palestijnse jongeren raakten daarbij gewond.

Na de misviering sprak paus Franciscus de traditionele zegen Urbi et Orbi uit.