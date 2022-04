Als de mannelijke zwangerschap kanker blijkt: de gekste dopingverhalen en -smoesjes

Atleten komen soms met de gekste uitleg als ze betrapt zijn op doping. Maar af en toe is het verdomd moeilijk om te achterhalen of die uitleg fout is.

“Ik herinner me een geval van een olympisch atlete”, zegt dopingdokter Peter Van Eeno. “Ze had positief getest op een middel dat volgens haar uit een vervuild voedingssupplement kwam. Om haar gelijk te halen, deelde ze ons het merk mee en de productiecode, zodat we de fabrikant op de hoogte konden brengen en die bepaalde batch zouden kunnen controleren. Bij een eerste onderzoek bleek haar uitleg te kloppen. Maar toch was iets niet pluis, vond ik. Waarom zou een atlete uit dat land – ik noem het bewust niet om haar niet te identificeren – in Zuid-Afrika een voedingssupplement aanschaffen dat dan ook nog eens vervuild was met een middel dat vooral in haar sport én haar land populair was?”

“Uiteindelijk bleek dat die atlete een diploma farmacie had en creatief haar studie had toegepast. Ze had op papier een bedrijf van voedingssupplementen opgericht in Zuid-Afrika waarvan zij de enige afnemer was. Het was doelbewust dat ze zich dopeerde, maar de constructie die ze had opgezet was bepaald indrukwekkend. Helaas voor haar viel ze toch door de mand.”

Kanker

Het komt ook voor dat een op het eerste gezicht zonneklaar dopinggeval uiteindelijk niets met stimulerende middelen te maken heeft. “Een man die positief test op het zwangerschapshormoon, bijvoorbeeld, zegt Van Eenoo. “Eerst ben je geneigd om hem te feliciteren met het kindje. Maar die verhoogde waarden kunnen ook wijzen op testiculaire kanker.”

Het gebeurde bij de Belgische tienkamper Thomas Van der Plaetsen. In 2014 leverde hij een positieve plas af, veroorzaakt door humaan choriongonadotrofine. Dat hormoon wordt afgescheiden door de baarmoeder. Maar ook bij mannen kan het voorkomen, als ze teelbalkanker hebben. Van der Plaetsen werd vrijgepleit van dopinggebruik toen een onderzoek uitwees dat hij een beginnend stadium van die kanker had. Hij genas en behaalde twee jaar later de achtste plaats, met een nieuw persoonlijk record, op de Olympische Spelen in Rio.

DE BESTE SMOEZEN

Tyler Hamilton

Wielrenner, betrapt op lichaamsvreemd bloed

“Dat was niet mijn bloed, maar dat van mijn tweelingbroer. Hij stierf in de baarmoeder en als embryo zijn we samengesmolten.”

Fatima Yvelain

Marathonloopster, betrapt op epo

“Heel de wedstrijd lang regende het. Het parcours passeerde een opslagplaats voor chemisch afval. Ik moet in een plas met restanten van epo zijn gestapt. Het opspattende water kwam op mijn broek en zo in mijn vagina terecht, waardoor het terug te vinden is in mijn urine.”

Björn Leukemans

Wielrenner, betrapt op testosteron

“Toen de controleurs aanbelden waren mijn vriendin en ik net hevig aan het vrijen. Ik moest onmiddellijk plassen, wat die hoge testosteronwaarden ongetwijfeld verklaart.”

Frank Vandenbroucke

Wielrenner, speurders vonden epo, morfine en clenbuterol bij een huiszoeking

“Mijn hond is ziek, dat zijn zijn medicijnen.”

Lenny Paul

Bobsleeër, betrapt op nandrolon (anabole steroïden)

“Ik heb spaghetti bolognaise gegeten. Het gehakt kwam van koeien die met steroïden zijn behandeld.”

Dieter Baumann

Langeafstandsloper, betrapt op nandrolon

“Een onbekende heeft het in mijn tandpasta geïnjecteerd. 50.000 euro voor de gouden tip over de dader.” (het geld is nooit uitbetaald)