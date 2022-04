Ysaline Bonaventure sneuvelt in eerste kwalificatieronde van WTA-tornooi in Istanboel

Ysaline Bonaventure (WTA 200) is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties op het WTA-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/239 477 dollar). De 27-jarige Belgische verloor met 6-4 en 7-6 (7/3) van de Griekse Despina Papamichail (WTA 172).