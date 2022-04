Verdacht overlijden in Erpe-Mere: vrouw dood aangetroffen in appartement waar ze niet woont

In Erpe-Mere heeft de brandweer een vrouw dood aangetroffen in een appartement dat niet het hare was. Het gaat om een verdacht overlijden, aldus het parket. De omstandigheden van het overlijden worden onderzocht.

Afgelopen nacht werd de brandweer opgeroepen naar het appartement in de Dries in Bambrugge. Buren dachten er vlammen te zien, maar bij aankomst van de brandweer bleek er van brand geen sprake te zijn. Het waren kaarsen die de buren gezien hadden. De brandweermannen vonden in het appartement wel het levenloze lichaam van een vrouw, geboren in 1994, aangetroffen. Opmerkelijk is dat zij niet de bewoonster van de woning is. Waar die is, is niet geweten.

In welke omstandigheden zij om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Het gaat wel om een verdacht overlijden, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. “Er is een wetsarts aangesteld die een autopsie zal uitvoeren.” Verdere informatie gaf het parket nog niet. Volgens onze informatie zou het overlijden drugsgerelateerd kunnen zijn. Bevestiging daarvan is er nog niet.