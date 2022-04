Ineos Grenadiers zet Parijs-Roubaix in vuur en vlam nog voor de eerste kasseistrook: Britse ploeg trekt waaiers en zet Van Aert en Van der Poel onder druk

Ineos Grenadiers heeft een serieus bommetje gegooid met nog tweehonderd kilometer te koersen in Parijs-Roubaix. De Britse ploeg zette een waaier op en deed het peloton scheuren. Topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert misten de slag en moesten al volop in de achtervolging.

Het waren vooral de jongens van Ineos die de boel deed ontploffen en zo enkele toppers als Van der Poel, Van Aert, Laporte, Pedersen, Stuyven, Vermeersch, Garcia Cortina en Asgreen in de problemen brachten. Vooraan zaten enkele toppers: de volledige Ineos-armada, Lampaert, Mohoric, Jumbo-gelegenheidskopman Teunissen, Gilbert, Sénéchal, Stybar, Dewulf, Politt, Turgis, Boivin en Küng staken hun neus aan het venster in de eerste groep. De kopgroep van drie vroege vluchters werd snel teruggehaald, terwijl he teerste deel van het peloton een dikke minuut nam op het peloton met Van Aert en consorten.