Odjidja en Okumu present op laatste training van AA Gent voor bekerfinale

Voor de Buffalo’s in afzondering gingen, werkten ze een allerlaatste training af in de vertrouwde omgeving van het eigen oefencomplex in Oostakker. Opvallende aanwezigen: Vadis Odjidja en Joseph Okumu. De Gentse aanvoerder en de Keniaanse centrale verdediger misten de laatste competitiewedstrijd tegen OH Leuven door een blessure. Beide sterkhouders zouden nu toch in aanmerking komen voor de bekerfinale tegen Anderlecht.