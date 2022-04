Hasselts burgemeester Steven Vandeput wil ondervoorzitter van N-VA worden

Burgemeester van Hasselt en ex-minister van Defensie Steven Vandeput stelt zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap van zijn partij, N-VA. Hij is meteen ook de grote kanshebber.

Nu ondervoorzitter Lorin Parys de actieve politiek heeft verlaten en is overgestapt naar de Pro League, moeten de Vlaams-nationalisten opnieuw op zoek naar een vervanger en een nieuwe luitenant voor N-VA-voorzitter Bart De Wever. De andere ondervoorzitter, Valerie Van Peel, is wel nog op post gebleven, maar de partijraad moet volgende week dus voor de tweede keer op een dik jaar tijd stemmen over een nummer twee van de partij.

De leden van de partijraad krijgen uiteindelijk de keuze uit vijf kandidaten. De grote verrassing is Steven Vandeput. De burgemeester van Hasselt en de gewezen minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd tot nu toe niet genoemd, maar lijkt als enige zwaargewicht nu wel veruit de grootste kanshebber.

Hij moet het opnemen tegen vier andere parlementsleden. Maaike De Vreese uit Brugge zit in het Vlaams Parlement. Kathleen Depoorter zetelt in de Kamer en was ook begin vorig jaar al kandidaat bij de ondervoorzittersverkiezingen.

De twee andere kandidaten maken minder kans omdat ze uit Brussel komen. Zowel Gilles Verstraeten als Mathias Vanden Borre zitten in het Brussels Parlement. De twee jonge N-VA’ers kunnen via hun kandidatuur wel aan hun naambekendheid werken.

Eerder werd al duidelijk dat Theo Francken tegen de verwachtingen in geen kandidaat zou zijn om Parys op te volgen. Dat zei hij in een interview met Humo.