Wout van Aert is klaar voor comeback in Parijs-Roubaix: “Maar ik heb zelf veel vraagtekens”

Wout van Aert (Jumbo-Visma) is na zijn coronabesmetting opnieuw klaar om te koersen. In Parijs-Roubaix dan nog wel, dé kasseiklassieker bij uitstek. “De Ronde van Vlaanderen bekijken vanuit de zetel was lastig.”

Van Aert verscheen kort voor de camera’s van Eurosport. “Het is leuk om terug te zijn. Eén van de mooiste kasseiklassiekers bekijken vanop de zetel was lastig. Ik ben gewoon dankbaar om terug te zijn. Het is moeilijk om in te schatten hoe goed ik ben. Ik ben niet op hetzelfde niveau als voor de coronabesmetting. Ik kreeg een terugslag op het slechtst mogelijke moment. Ik hoop dat ik de benen heb om in de finale iets te kunnen betekenen. Maar verder zit ook ik met nog veel vraagtekens.”

Van der Poel: “Haat-liefdeverhouding met Parijs-Roubaix”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) start uiteraard als topfavoriet. “Ik heb een haat-liefdeverhouding met deze wedstrijd. Het is afzien, maar een unieke race die je met niks kan vergelijken. Ik prefereer een regenachtige editie als ik mijn techniek wil uitspelen, maar deze zonnige editie is gewoon aangenamer koersen. Vorig jaar waren mijn benen leeg op het einde van de finale, hopelijk zit er nu wel nog energie in. Ik heb maar weinig gekoerst na mijn blessure, dus ik ben nog hongerig. Maar in deze race moet je ook wat gelukkig hebben. Wout is inderdaad terug, maar hij is niet de enige. In Parijs-Roubaix zijn er altijd veel kandidaat-winnaars.”