Gert Verhulst heeft met twee jaar uitstel afscheid genomen van Samson in laatste allerlaatste show

‘Zing nu voor de allerlaatste keer, met veel lawaai’. Dat deden alle aanwezigen, vanavond in het Studio 100 Pop-uptheater in Puurs. Met twee jaar uitstel door u-weet-wel-wat nam Gert Verhulst (54) daar vanavond definitief afscheid van zijn trouwe viervoeter. Vanaf nu is dochter Marie écht het baasje van Samson.

In zijn ideale wereld had Gert Verhulst twee jaar geleden al afscheid genomen van zijn rol als ‘Gertje’. Na een eerste reeks succesvolle voorstellingen dwong de coronacrisis hem er echter toe zijn afscheid voor zich uit te schuiven. Zaterdag speelde Verhulst, bijgestaan door de bekende figuren de Burgemeester (Walter De Donder), Alberto (Koen Crucke), Van Leemhuyzen (Walter Baele) en uiteraard Samson, zijn allerlaatste show. Hij speelde er zelfs drie, waarvan de laatste voor de intussen volwassen fans van het eerste uur.

Zij hadden trouwens een verrassing voor hem in petto. Tijdens het tweede nummer van de show, Ochtendgymnastiek, zette iedereen in het publiek - waaronder ook James Cooke en zijn echtgenoot Dorian Liveyns - een masker met de beeltenis van Verhulst op. Vlak voor het slot kreeg hij ook een bos bloemen overhandigd en nam zijn collega De Donder even het woord. “Dit is het allerlaatste optreden van Gert met Samson. Nu vallen jullie uit de lucht, hé?”, grapte hij naar het publiek. “Gert, we gaan je missen. Als icoon, als collega, als mens, als vriend. Ik hoop dat je Samson af en toe nog een knuffel komt geven, maar we zijn er zeker van dat hij bij Marie in goeie handen is.”

Afsluiten deden Samson en Gert met het toepasselijke Het allerlaatste liedje, waarna Verhulst op de tonen van een donderend applaus het toneel verliet. Waarop het publiek nog even ‘Gertje, Gertje, we want more’ bleef scanderen.

Tijdens de show zetten de fans een masker met de beeltenis van Gert op. — © gianni barbieux

Ook James Cooke en zijn echtgenoot Dorian Liveyns zaten in de zaal. — © gianni barbieux

Gemiste trein

En daarmee is de fakkel officieel doorgegeven aan Marie Verhulst. Zij heeft weliswaar al een hoop televisieafleveringen, optredens en twee albums met Samson op haar cv staan, maar mag zich pas nu écht het baasje van Samson noemen. “Ik dacht in het begin heel hard: Ik ben die trein hier aan het missen”, zei ze onlangs nog aan deze krant. “Maar ik zie dat de mensen nu mee zijn. We staan in augustus drie weken in Plopsaland. De boekingen beginnen ook binnen te komen voor deze zomer. Dat is heel fijn.”

Koen Crucke, alias kapper Alberto, blikte vanochtend al vooruit op het nakende afscheid. “Vandaag is het zover”, schreef hij op Instagram. “De laatste Samson en Gert-shows. Bedankt, Gert. Voor 33 prachtige jaren waarin je vriendschappelijk en professioneel in mijn leven en loopbaan was. Het ga je goed en hopelijk komen we mekaar nog eens tegen. En genieten we nog eens zoals al die jaren geleden. Het zal niet gemakkelijk worden voor mij, vanavond rond 22u45.”