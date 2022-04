De achtste en laatste rit van de wielerronde van Turkije gaat zondag niet door. De renners waren wel vertrokken, maar de weersomstandigheden waren te slecht. Na 25 kilometer vroegen de renners zelf om er mee op te houden. Dat betekent dat de Australiër Patrick Bein (Israel - Premier Tech) de eindwinnaar is, voor zijn landgenoot Jay Vine (Alpecin-Fenix). Harm Vanhoucke is de best geklasseerde Belg op de vijfde plek.