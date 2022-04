Xavier Siméon aan kop in Le Mans op zes uur van finish

Xavier Siméon staat met zijn Suzuki aan de leiding in de 24 Uur van Le Mans voor motoren, zondagochtend bij aanvang van het laatste kwart van de race.

Simeon en zijn Franse teamgenoten Gregg Black en Sylvain Guintoli hebben in de nacht van zaterdag op zondag de leiding genomen in de 45e editie van de 24 Uur van Le Mans voor motoren, maar de race is nog lang niet voorbij. Met nog zes uur te gaan hebben ze een ronde voorsprong op de Yamaha van Karel Hanika, Marvin Fritz en Niccolo Canepa.

Loris Cresson (Kawasaki) verloor tijd door een rem- en uitlaatprobleem. Hij staat nu zevende in de Superstock-klasse, acht ronden achter de koploper, en twaalfde algemeen. De Kawasaki van Bastien Mackels liep ook vertraging op en staat nu veertiende in het algemeen klassement.