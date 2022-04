Boussoufa dirigeerde Anderlecht naar laatste bekerzege: “Dat het net als nu tegen Gent is, maakte het des te specialer”

Mbark Boussoufa (37) was afgelopen zaterdag nog eens te zien op de Belgische velden. De Marokkaanse dribbelaar met een verleden bij Anderlecht en AA Gent, speelde er mee in het all-starteam van Olivier Deschacht in diens afscheidsmatch. Na de wedstrijd maakte Bous nog even tijd voor een gesprek.

Tijdens de galamatch was Boussoufa een van de smaakmakers – zo gaf hij onder meer een knappe assist- maar ook na de match was hij een van de drukst bevraagde figuren. De talrijke Anderlecht-fans die hun weg hadden gevonden naar de Elindus Arena wilden allemaal op de foto met de Prins van het Astridpark. Na alle fanverplichtingen nam hij gelukkig ook even de tijd om ons te woord te staan. “Dat het vlot liep tijdens de wedstrijd? Het was nochtans al even geleden, want ik heb al een paar maanden niets meer gedaan”, lachte de kwieke middenvelder. “Fysiek was het dus best zwaar, maar het was vooral leuk om alle jongens terug te zien. Het was erg gezellig.”

Geen voorkeur voor bekerfinale

Maandag staat de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent op het programma, de twee ploegen waarbij hij in België furore maakte. Hij zal maandag evenwel niet aanwezig zijn op de Heizel. “Ik moet die dag in Amsterdam zijn, maar ik ga de wedstrijd zeker volgen.” Een voorkeur tussen de beide ploegen heeft hij niet. “Ik heb bij beide clubs veel meegemaakt en ik heb ook nog veel liefde voor beide clubs. Dus ik hoop dat de beste moge winnen.”

Bij de laatste bekerwinst van Anderlecht in 2008 was Boussoufa zelf nog beslissend. Net als toen heette de tegenstander van paars-wit trouwens AA Gent. Met een doelpunt en een assist leidde de middenvelder de recordkampioen toen naar de bekerwinst. De dribbelaar denkt dan ook nog vaak terug aan die wedstrijd. “Dat zijn natuurlijk momenten die je altijd bijblijven. Dat het toen net tegen AA Gent was, maakte het des te specialer. Op dat moment was het echter zij of ik en gelukkig voor mij en Anderlecht was het die dag voor ons.”

Opvallend: Boussoufa scoorde in die 2-3 zege de tweede Brusselse treffer. Met het hoofd dan nog. Iets wat hij zeker niet wekelijks deed. “Weet je wat het gekke is? Ik scoorde niet vaak met een kopbal, maar zowel in de bekerfinale in België, als in Rusland, scoorde ik met het hoofd en wonnen we”, lacht hij.

Geen trainersambitie

Ondertussen is Boussoufa al een kleine twee jaar gestopt met voetballen. Al wil dat niet zeggen dat hij uit het voetbal zal verdwijnen. “Ik hoop toch iets in de voetballerij te vinden. Waar of in welke vorm, daar ben ik nog niet helemaal aan uit. Dat laat ik nog wat open.” De kans dat hij trainer wordt is evenwel klein. “Dat is niet iets waar ik echt naar op zoek ben of waarvan ik zeg dat ik het graag zou willen worden. Trainer zijn is toch een hele andere job dan profvoetballer zijn. Als voetballer ben je gefocust op jezelf, terwijl je als trainer toch verantwoordelijk bent voor het hele team. Er komt zoveel meer bij kijken. Maar wat het uiteindelijk wordt, zien we later wel. Nu geniet ik even van mijn rust en van het leven.”