Ook VS en Canada mogen zich opmaken voor finaletoernooi Billie Jean King Cup

De Verenigde Staten hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor het finaletoernooi van de Billie Jean King Cup, na een 3-2 zege in de qualifiers in Asheville (North Carolina) tegen Oekraïne. Ook Canada stoot door.

De Oekraïense vrouwen verkochten hun huid duur. Na een 2-0 achterstand na de eerste twee enkelspelen op vrijdag verkleinden ze eerst de kloof dankzij Dayana Yastremska (WTA 93), die Jessica Pegula (WTA 14) versloeg met 6-3 en 6-4. Katarina Zvatska (WTA 201) maakte vervolgens gelijk door Shelby Rodgers (WTA 46) met dezelfde score te verslaan (6-3 en 6-4). In het beslissende dubbelspel rekenden Jessica Pegula en Asia Muhammad tot slot af met Dayana Yastremska en Lyudmyla Kichenok (7-6 (7/5) en 6-3) om Team USA de kwalificatie te bezorgen.

Canada plaatste zich ook voor het finaletoernooi tegen Letland. Na een 2-0 voorsprong na de twee enkelspelen op vrijdag zorgde Leylah Fernandez (WTA 21) voor het winnende punt door Daniela Vismane (WTA 267) met 6-2 en 6-1 te kloppen. De Canadese vrouwen wonnen tot slot nog het overbodige dubbelspel, de laatste enkelpartij werd niet gespeeld.

België al zeker van deelname

De Billie Jean King Cup Finals vinden plaats van 8 tot en met 13 november eind dit jaar, op een ondergrond en locatie die nog bepaald moeten worden. In totaal nemen er twaalf landen deel. De Belgische tennisvrouwen waren al zeker van de laatste fase van het toernooi zonder zelfs maar in actie te komen. Normaal moesten ze aan de bak in en tegen Wit-Rusland, maar omwille van de Russische inval in Oekraïne werden Aryna Sabalenka en co. uitgesloten.

Uittredend kampioen Rusland was net als verliezend finalist Zwitserland automatisch zeker van een plaats in de Finals, maar de Russinnen werden eveneens uitgesloten en vervangen door Australië. Slovakije, de oorspronkelijke opponent van Australië in de qualifiers, kreeg hierdoor zijn ticket voor de Finals cadeau. Zeven landen plaatsten zich dit weekend via de qualifiers: naast de VS en Canada ook nog Italië, Tsjechië, Kazachstan, Spanje en Polen. Het laatste ticket krijgt het gastland met een wildcard toegekend.