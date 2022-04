Pasta-afhaaldag van Wereldwinkel Herk-de-Stad voor Oekraïne 12-12

Onder de merknaam Libera Terra verkopen landbouwcoöperaties uit Sicilië, Calabrië, Campania, Puglia en Lazio in Italië hun artisanale fairtradepasta, olijfolie, wijn en andere mediterrane producten. Ze telen hun grondstoffen op land dat vroeger van de maffia was, maar geconfisqueerd werd. En ze zetten hun rijke culinaire traditie in om op te komen tegen de georganiseerde misdaad. Bovendien creëren ze jobs. Die zijn broodnodig in een land met torenhoge werkloosheid en diepgewortelde corruptie.Libera Terra koppelt sociaal-economische ontwikkeling aan een succesvol ondernemingsmodel. De missie van Libera Terra en haar manier van werken sluiten nauw aan bij de visie van Oxfam-Wereldwinkels: kleinschalige, onafhankelijke producenten ondersteunen en helpen groeien. Sinds juli 2018 ligt er een selectie Libera Terra-producten in de wereldwinkel. Ze zijn één van de eerste illustraties van hoe Oxfam-Wereldwinkels ook moedige en rechtvaardige initiatieven van dichtbij ondersteunt.

Oxfam-Wereldwinkels staat Libera Terra ook bij in de zoektocht naar nieuwe afzetmarkten en het ontwikkelen van interessante producten.