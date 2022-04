Genk

In de Woudstraat in Genk is zondagochtend rond 2.15 uur een auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig in lichterlaaie. De brand werd gedoofd en het wrak werd nageblust met schuim. De oorzaak van de brand is niet bekend. Politie Carma kwam voor vaststellingen. maw