Joachim Coens wil rijkste één procent meer belasten: “Wie zijn best doet, moet kunnen leven zonder zorgen”

Weer een volkse centrumpartij worden. Dat is wat Joachim Coens, nog minstens tot eind dit jaar CD&V-voorzitter, voor ogen heeft met zijn partij. Een van zijn plannen is om de rijkste één procent van de bevolking meer te belasten, zodat gewone mensen minder belastingen moeten betalen. Dat zegt hij in een interview met De zondag.

Coens heeft het in het interview onder meer over de Franse president Emmanuel Macron - “Een voorbeeld, maar te elitair” - en zijn plannen met CD&V. “We moeten voor een stuk terug naar onze roots om het volkse centrum te belichamen. Als de Franse verkiezingen één iets leren, dan is het dit: het volk stampt met zijn voeten. De mensen hebben er genoeg van, ze willen dat er rekening gehouden wordt met hen.”

Een manier om dat te doen is de vermogenden meer belasten, zegt Coens. “Er zijn meer en meer mensen die werken en toch in de miserie zitten. Dat kan écht niet. Wie zijn best doet, moet kunnen leven zonder zorgen. We moeten daarom naar een nieuw sociaal contract tussen overheid en burger. Kort samengevat: de rijkste één procent moet meer bijdragen, zodat de lasten voor de gewone mensen verlaagd kunnen worden. Wie werkt, moet meer overhouden.”

Dat zijn partij de minister van Financiën levert in de federale regering, in de persoon van Vincent Van Peteghem, is volgens Coens niet voldoende om dat te kunnen invoeren. “De realiteit is: wij zijn een partij van elf procent. Wij zijn dus niet almachtig. De MR wil zelfs niet weten van de afschaffing van de woonbonus voor de tweede woonst. Dat zegt genoeg, zeker? Ik begrijp daar trouwens niets van, maar enfin. Het is daarom dat wij weer groter moeten worden. Zodat we sterker zijn. Zodat we onze wil meer kunnen doordrukken.”

Lees het volledige interview hier.