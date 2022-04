Rusland garandeert leven van Oekraïense soldaten in Marioepol die wapens neerleggen: “Ze zitten in een wanhopige situatie”

De strijd in de zwaar belegerde havenstad Marioepol woedt zondag voort. De stad is belangrijk voor Rusland, want heel strategisch gelegen langs de Zee van Azo in de Donbas-regio, en het Russische leger beweert de stad ingenomen te hebben op uitzondering van een Azovstal-staalfabriek. Het heeft de Oekraïense soldaten daar opgeroepen om zich over te geven. Ze hebben tot 12 uur.

Rusland claimde zaterdagavond triomfantelijk dat het de oostelijke havenstad Marioepol ingenomen heeft, op uitzondering van de Azovstal-staalfabriek waar de laatste Oekraïense troepen in de stad zich verzameld zouden hebben. De fabriek, een vesting in de zwaar belegerde stad, ligt op een domein van meer dan 11 vierkante kilometer en telt meerdere gebouwen, hoogovens en spoorlijnen.

LEES OOK. Zelenski dreigt met einde onderhandelingen als Marioepol valt

Hoeveel Oekraïense troepen daar nog aanwezig zouden zijn, is niet duidelijk. Het zou gaan om mariniers, motorbrigades, een brigade van de Nationale Garde en radicaal-rechtse extremisten van het Azov-bataljon.

Ultimatum

Rusland heeft al die strijders opgeroepen om de wapens neer te leggen en zich over te geven. Als ze dat doen, zo staat te lezen in een mededeling van het Russische leger, zullen hun levens gespaard worden. Daarom werd een periode ingesteld waarbinnen die troepen zich kunnen overgeven. Sinds 5 uur zondagochtend (onze tijd) kan dat. Of daar al soldaten op ingegaan zijn, is niet duidelijk.

“Met het oog op de catastrofale situatie die zich heeft ontwikkeld in de staalfabriek van Azovstal bieden de Russische strijdkrachten militante nationalistische bataljons en buitenlandse huursoldaten aan om alle vijandigheid en alle wapens vanaf 17 april 2022 om 6 uur (5 uur onze tijd, nvdr) neer te leggen. Iedereen die de wapens neerlegt, zal gegarandeerd blijven leven”, zei de Russische kolonel-generaal Mihail Mizintsev aan persbureau Tass. De strijders in en rond de fabriek bevinden zich volgens hem in een “wanhopige situatie”, met vrijwel geen voedsel of water.

Rusland stelt daarmee een ultimatum aan de strijders voor het leger de site met geweld probeert in te nemen, zo lijkt het. Hoe lang de Oekraïense soldaten krijgen om zich over te geven, werd niet meegedeeld.

Situatie “moeilijk”

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski is de situatie in Marioepol “heel moeilijk”. Dat zei hij aan het nieuwsportaal Urainska Pravda. “Onze soldaten zitten geblokkeerd, de gewonden zitten geblokkeerd. Er is een humanitaire crisis. En toch blijven ze zich verdedigen.”

Grootste prijs

Marioepol heeft erg grote waarde voor Rusland. Als die stad valt, zou het de grootste overwinning zijn die de Russen tot dusver in de oorlog behaald hebben. De stad heeft de belangrijkste haven van de Donbas-regio, een regio waar veel pro-Russische rebellen zitten en waarvan de verovering voor Rusland het belangrijkste doel lijkt te zijn geworden.