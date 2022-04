Hoe zwaar zijn de verliezen aan Russische en Oekraïense kant? Hoe kon het Russisch leger zo in de fout gaan? Wie heeft er dan de beste kaarten in de slag om de Donbas? Wat met de Navo? En hoe ziet hij de oorlog eindigen? Vicechef Defensie Marc Thys geeft zijn visie op de oorlog in Oekraïne.