Yves Lampaert verkent het parcours. ‘Uiteindelijk heeft alleen de winnaar gelijk, maar ik durf toch te zeggen dat de overwinning er al een keer of drie in zat.’ — © Christophe De Muynck

In een klassiek voorjaar waarin zijn team van de regen in de drop is beland, hoopt Yves Lampaert dat hij Quick-Step op Pasen kan helpen verrijzen. ‘Ik kom met een klein hartje aan de start, maar denk wel te kunnen meedoen voor de overwinning.’