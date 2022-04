Dominant Wellen pakt Limburgse beker, Alken receptioneel onderuit

Wellen mag zoals verwacht de prijzenkast aanvullen met de Limburgse beker. Wevoc maakte zijn favorietenrol in sfeervolle Tongerse Eburons Dome helemaal waar en liet streekgenoot Alken geen schijn van kans.

Alken (nationale 2) begon elke set met twee punten voorgift, maar Wellen (nationale 1) maakte daar in set één meteen korte metten mee. Degrave serveerde de Jeval-receptie op een hoopje richting 2-8. Toch ontplooide zich in een bomvolle Eburons Dome nog een spannende set toen Vranken Alken zowaar van 18-21 naar 22-21 serveerde. Jeval kon die remonte echter niet verzilveren. Met twee opeenvolgende scores trok Hanne Lemmelijn (zus van Ward) de set namens Wevoc binnen.

© Bart Borgerhoff

Alken kwam vervolgens aanvallende power tekort om de wedstrijd spannend te houden. In receptie bleef het schoentje wringen. In set twee waren de aanvallende flitsen van Lotte Schaekers voldoende om Wellen snel op een 0-2-voorsprong te zetten. Onder impuls van de sterk ingevallen Lies Peeters startte Jeval nog sterk aan de derde beurt (6-4), maar met liefst vier opeenvolgende aces was het opnieuw uitblinkster Hanne Lemmelijn die Wellen op een geruststellende voorsprong bracht: 8-12. De Alkense kaars doofde dan volledig uit, Wellen speelde de wedstrijd autoritair uit.

© Bart Borgerhoff