Lommel SK sluit seizoen af met driepunter tegen Deinze

Voor de laatste partij van het seizoen stond er weinig tot niets meer voor op het spel voor Lommel SK. Hoofdtrainer ad interim Brian Eastick wijzigde zijn basiself op twee plaatsen. Pierrot keerde terug uit schorsing en achterin kwam Tolinsson erin voor Belghali. Bij groen-wit ontbraken ook nog Boussouf en Neven met blessures. Een half dozijn kampte met ziekteverschijnselen.

© Dick Demey

Saito en Sales triomferen

De eerste bal in het strafschopgebied leverde direct een doelpunt op voor de thuisploeg. Na een diepe bal van Smeets op de stropdas van Saito was het raak. De Japanner liet Dutoit geen kans en had ook het nodige geluk via de binnenkant van de paal: 1-0. Voor Saito zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Deinze wilde zich niet naar de slachtbank laten leiden en De Belder zette De Busser een eerste keer aan het werk. In de Lommelse avondzon bleef Smeets de meest bepalende speler bij de thuisploeg. Cauë kon de aflegger van de Nederlandse middenvelder niet afwerken. Halverwege de eerste helft werd De Busser een tweede maal aan het werk gezet met een fraaie redding uit de winkelhaak na een schot van Challouk. Op het half uur stuitte Cauê opnieuw op Dutoit. Lommel SK haalde de voet niet van het gaspedaal en zette door. Sales zette Vansteenkiste in de wind en trapte in de verste hoek binnen: 2-0. Voor de Braziliaan zijn achtste doelpunt van het seizoen. De overwinning kon de thuisploeg nu al bijna ruiken.

© Dick Demey

Flauwe tweede helft

Wat zou de laatste helft van het seizoen nog brengen voor Lommel SK en Deinze? De Oost-Vlamingen gaven zich alleszins niet gewonnen en scoorden net voor het uur de aansluitingstreffer via Quirynen. De reactie van groen-wit liet niet snel app zich wachten. Wie anders dan Smeets poeierde tegen de paal. De partij bleef interessant om te volgen. Voor de 70ste minuut verdween Wuytens van het veld voor Roque. De verdediger liep zelfs direct naar de kleedkamer. De dribbels van Sales bleven Deinze pijn doen. Kis trapte onder de muur in het zijnet. In het slotkwartier haalde Eastick Saito en Cauê nog naar de kant voor respectievelijk Thordarson en Ostrc. De verwachte druk van Deinze bleef uit. In de slotminuten geraakte Sales geen tweede keer voorbij Dutoit. Lommel SK had zo relatief eenvoudig zijn negende ongeslagen wedstrijden op rij beet.

© Dick Demey

LOMMEL SK: De Busser - Tolinsson (60’ Belghali), Lemoine, Wuytens (69’ Roque), Kis - Henkens, Smeets, Pierrot - Sales, Cauê (81’ Ostrc), Saito (81’ Thordarson).

SK DEINZE: Dutoit - Quirynen (87’ Geeraerts), Boone (46’ Fuakala), Prychenko, Vansteenkiste - Fraser, Bizimana (59’ Lecomte) - Dansoko, Challouk, De Belder (81’ Abrahams) - Mertens.

DOELPUNTEN: 3’ 1-0 Saito, 40’ 2-0 Sales, 59’ 2-1 Quirynen.

GELE KAARTEN: 39’ Quirynen (fout), 54’ Fraser (fout), 64’ Saito (tackle), 92’ Thordarson (fout).

SCHEIDSRECHTER: Kevin Debeuckelaere.

TOESCHOUWERS: 600.