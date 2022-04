Man filmt op adembenemende wijze verlaten scheepswrak op Lanzarote: “Altijd al door gefascineerd geweest” — © Caters News via KameraOne

Hugo Healy is altijd al gefascineerd geweest door verlaten plekken. Geen wonder dus dat de 25-jarige Brit zijn drone bovenhaalde toen hij dit oude scheepswrak in Lanzarote tegenkwam. De straffe vliegkunsten met zijn drone leveren bovendien prachtige beelden op.