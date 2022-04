Duitse politie zoekt Belgische reisbus die doorreed na ongeval op snelweg

De Duitse politie is op zoek naar een reisbus met een Belgische nummerplaat die een ongeval zou hebben veroorzaakt op de snelweg. Dat blijkt uit een mededeling van de politie in de deelstaat Hessen.

Het ongeval gebeurde zaterdag kort voor 16u op de snelweg A3, na de snelwegparking in Medenbach in de richting van Keulen. Een witte reisbus met vermoedelijk een Belgische nummerplaat veranderde van rijstrook zonder een personenwagen op de linkerrijstrook op te merken, zegt de politie. De bestuurder van de auto - een 47-jarige man - moest daardoor bruusk remmen en verloor de controle over het stuur: de auto zwenkte uit naar rechts en belandde uiteindelijk in de rechtervangrail.

Beide inzittenden, naast de 47-jarige man ook zijn 39-jarige vrouw, liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Hun auto is volledig kapot: de politie raamt de schade op 50.000 euro.

De Belgische bus reed daarna gewoon verder, “hoewel de chauffeur het ongeval moet hebben opgemerkt”, zegt de politie. Ze zoekt nu getuigen met nuttige informatie, zoals het kenteken van de touringcar of de naam van het busbedrijf.