Zelenski dreigt met einde onderhandelingen als Marioepol valt

“De eliminatie van onze militairen, van onze mannen, zal een einde maken aan alle onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne”, zei Zelenski over Marioepol. De Russen belegeren de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne al wekenlang.

Wat de menselijke tol betreft, zei het staatshoofd dat “Marioepol tien keer Borodjanka zou kunnen zijn”. Russische soldaten verwoestten dat Oekraïense stadje nabij Kiev en zouden er wreedheden hebben begaan. “Hoe meer gevallen zoals Borodjanka, hoe moeilijker het zal worden om te onderhandelen”, zei Zelenski nog. Vorige week meldden de Oekraïense autoriteiten dat de gevechten in Marioepol al aan zowat 20.000 à 22.000 mensen het leven hadden gekost. Voor de oorlog telde de stad 441.000 inwoners.

LEES OOK. Hij vocht al tegen IS en streed nu mee tegen de Russen, maar het leven van deze jonge Brit hangt alweer aan een zijden draadje (+)

Overleven door zich over te geven

Zaterdag kondigde het Russische ministerie van Defensie aan dat het gehele stedelijke gebied van Marioepol “bevrijd was van Oekraïense strijdkrachten”. Er zouden slechts nog enkele strijders aanwezig zijn in de staalfabriek van Azovstal. “Hun enige kans om hun leven te redden is door vrijwillig de wapens neer te leggen en zich over te geven”, klonk het.

Russische troepen proberen al enkele weken de havenstad in te nemen die aan de Zee van Azov ligt ten noordoosten van de Zwarte Zee. In een online bericht liet het ministerie weten dat de Oekraïense troepen in de belegerde havenstad al meer dan 4.000 mensen verloren waren. Volgens Rusland zouden al 1.464 militairen zich tot dusver hebben overgegeven. Volgens Moskou zouden er intussen 23.367 “onherstelbare verliezen” zijn sinds het begin van de oorlog. Er werden echter geen bewijzen geleverd en het is ook onduidelijk of Moskou het heeft over overledenen of diegenen die gewond zijn geraakt, meldt Reuters.