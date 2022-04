Vandalen vernielen ruiten van scoutslokalen in Heusden

Heusden-Zolder

Vandalen hebben enkel ruiten stukgeslagen van de scoutslokalen van de Scouts en Gidsen De Perenboom in Heusden. “Voor onze ramen hebben we tralies ter beveiliging, maar die hebben ze er op de een of andere manier vanaf gekregen, alleszins met veel kracht”, zegt Ben van de vzw. Uit de gebouwen in de Oude Baan werd niets van waarde gestolen. De jeugdbeweging krijgt wel vaker af te rekenen met vandalisme. “We liggen mooi achterin, maar dit trekt helaas ook mensen aan met slechte bedoelingen.” maw