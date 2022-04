Ganzen verrast door werken aan Kennedytunnel: acht kuikens uit zeer benarde situatie gered

Dit laatste weekend van de paasvakantie is de Kennedytunnel afgesloten in de richting van Nederland. Dat is nodig om de dwarsgoten te vervangen die gebruikt worden voor de afwatering in de tunnel.

Aan de kant van rechteroever merkten onze fotograaf en een VRT-ploeg paniek op bij een koppel nijlganzen en twee kuikens. Al snel zagen ze waarom: acht kuikens waren in een goot terechtgekomen en moesten dringend weggeleid worden van de werken.

Het kostte veel moeite, want de kuikens lieten zich niet zomaar vangen. Ze kwamen onder een betonnen constructie terecht en één onfortuinlijk kuikentje belandde in de riool.

De brandweer was onderweg om de dieren in nood te redden, maar dat bleek niet meer nodig. Onze fotograaf kon het gezin ganzen herenigen door een aantal kuikens te vangen en in de juiste richting te begeleiden, namelijk het grasland aan D’Herbouvillekaai op het Antwerpse Zuid.

© BFM

