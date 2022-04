Leider Tobias Svarre verrast zichzelf en wint na proloog ook massaspurt in Ster van Zuid-Limburg

Spurters die ook een sterke proloog in de benen hebben… in het verleden hebben al veel jongens getoond dat dit kan. Blijkbaar ook bij Tobias Svarre. Al wist hij dat blijkbaar zelf niet. Vrijdag vertelde hij nog na zijn proloogwinst dat spurten helemaal niet zijn ding is, tenzij na een loodzware wedstrijd. En wat deed hij zaterdag? Hij bleek de snelste in een massaspurt.

Verrast

“Daarmee verras ik mezelf”, lacht hij. “Mogelijk is het me destijds nog wel eens gelukt bij de U15. Maar verder nooit. Dit was geen vlakke sprint. Net voor het opdraaien van de laatste rechte lijn lag er toch nog een pittig klimmetje. Misschien dat dit het hem heeft gedaan. Maar toch moet ik deze overwinning opdragen aan het voortreffelijk ploegwerk. Fantastisch hoe de jongens me net voor de laatste bocht hebben afgezet. De laatste honderden meters moest ik het dan toen. En dat is voortreffelijk gelukt. Al scheelde het op de meet niet veel.”

Inderdaad niet. Eerst werd Liam Van Bylen, de regerende nationale kampioen sprint op de piste, als winnaar aangeduid. Maar na het bekijken van de fotofinish bleek hij toch het onderspit te moeten delven voor gele trui Tobias Svarre.

Beste jongere en beste Limburger

Van Bylens ploegmaat Niels Driesen finishte ook vooraan in de groep en blijft zo beste jongere (witte trui), beste Limburger (wit-rode trui) en tweede in het klassement. “Jammer dat Liam niet wint. Hij is sneller dan ikzelf en dus was het plan om hem vooraan af te zetten indien het op een sprint zou uitdraaien. Helaas moet ik toegeven dat ik hem in de laatste kilometer niet veel heb kunnen helpen omdat ik plots helemaal aan de andere kant in de groep verzeilde. Het was trouwens een hectische sprint en wedstrijd met veel draaien en keren, wat het toch wel zwaar maakte. Maar het deelnemersveld is sterk en dan is het moeilijk om weg te geraken. Misschien liggen er zondag en maandag meer kansen. We zien wel. Een echt plan over wiens kaart we in de ploeg zullen trekken in deze Ster is er voorlopig nog niet gemaakt.”

Eén renner probeerde in de finale het verschil te maken: Senne Debucke, vijfde in het klassement op 10 seconden van de Deense leider. Een sterke kerel die zopas nog eindwinnaar werd van een rittenwedstrijd in Bretagne. Hij pakte in zijn eentje tot een halve minuut voorsprong maar moest zich in de slotkilometers onder druk van een sterk Deens blok toch gewonnen geven.