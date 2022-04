Nieuw-Zeelander Tim Carswell voorgesteld als nieuwe bondscoach Belgische baanwielrennen: “Meer jongeren moeten weg en piste combineren”

Nieuw is de naam niet. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de Belgische wielerbond afscheid nam van Peter Pieters. Hij zou worden opgevolgd door een duo: de net gestopte Kenny De Ketele en, nog net een tikje hoger in de hiërarchie, Tim Carswell. Carswell komt uit Nieuw-Zeeland, is vijftig jaar oud, was ooit zelf een pistier van olympisch niveau, was ruim twintig jaar actief als coach op de piste en landde drie weken geleden in België. Met adelbrieven. Zowel in Peking, Londen als Rio leidde hij Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen. “Een land met maar vijf miljoen inwoners”, klonk het. “Maar we pakten wel Olympische medailles op de team sprint en de teamachtervolging. Het illustreert dat er met een goede organisatie, planning en structuur veel mogelijk is.”

Nieuw-Zeeland als voorbeeld voor België. Het is voor Carswell geen gek idee. Na de Olympische Spelen vorig jaar – “altijd een moment waarop geschoven wordt met coaches” – had hij verschillende opties. Als hij voor België kiest, is dat omdat hij hier mogelijkheden ziet. “Jullie zijn een immens wielerland”, klinkt het. “Aan instroom geen gebrek. Ik hoef maar naar de junioren te kijken om vast te stellen hoeveel talent er is. Alleen kiezen ze vaak heel snel resoluut voor de weg. Dat tij wil ik mee helpen keren. Kijk naar het buitenland: hoeveel goede profs combineren daar niet een succesvolle carrière op de weg met de piste? Iemand als Ganna is het beste voorbeeld. Of in jullie eigen land: Lotte Kopecky. Piste en weg kunnen mekaar versterken. Dat wil ik die jongeren bijbrengen. Het grote geld kunnen we hen op de piste niet bieden. Maar een kans op een regenboogtrui of een olympische medaille wel. Dat moet ook een stimulans zijn.”

Spelen in Parijs

Carswell heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Al moet het wel heel fors tegenvallen wil dat niet quasi automatisch verlengd worden tot de Spelen in Los Angeles in 2028. “Ik zocht iets voor de lange termijn.” Maar een eerste ijkpunt worden de Spelen in Parijs wel. In Tokio was België met in totaal slechts vier renners in evenveel nummers vertegenwoordigd: ploegkoers en omnium, bij mannen en vrouwen. Dat cijfer moet in Parijs al hoger zijn. “De ploegkoers en het omnium blijven de prioriteit”, aldus Carswell. “Daarin staat België al jarenlang sterk. Maar we willen ook werk maken van de ploegenachtervolging. Ook om een bredere basis te hebben en uit meer renners te kunnen putten.”

Speerpunt in die nieuwe Belgische dynamiek wordt zonder twijfel Lotte Kopecky. Carswell heeft de eerste gesprekken met haar al achter de rug. Angst dat de wereldkampioene op de puntenkoers zich na haar recente successen minder op de piste en nog meer op de weg zou richten heeft de nieuwe bondscoach niet. “Helemaal niet. Volgende week is Lotte er al bij op de Nations Cup in Glasgow. Lotte is nu al bezig met de Spelen in Parijs.” Andere sleutelspelers worden Shari Bossuyt, na het afscheid van D’Hoore Kopecky’s nieuwe partner in de ploegkoers, sprintster Nicky Degrendele en bij de mannen renners als Robby Ghys, Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche. De eerste grote afspraak voor het nieuwe duo De Ketele-Carswell wordt het EK baanwielrennen in augustus in München.