Het peloton maakt zich op voor de kasseien. Lampaert: “Warm en in het stof? Geen probleem!”, Stuyven: “Winnen zou mooi cadeau zijn”

Parijs-Roubaix is voor velen in het peloton een absolute hoogdag. Voor heel wat renners staat de koers al maanden met rood aangestipt in de agenda in de hoop op het einde van de dag die mythische kassei de lucht in te mogen steken. Zo ook bij Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Florian Vermeersch.

Yves Lampaert voor zijn droomkoers: “Warm en in het stof? Geen probleem!”

Yves Lampaert verwacht dat Quick-Step Alpha Vinyl een stap voorwaarts kan zetten in zijn droomkoers. “We hebben dit voorjaar nog nooit met zo’n fit team aan de start gestaan. Ik hoop dat dit onze beste koers gaat worden. Parijs-Roubaix is tenslotte ook een beetje het handelsmerk van onze ploeg.” Of hij zondag de uitgesproken kopman wordt van de Belgische formatie, laat de West-Vlaming in het midden. “In theorie wel, want het is een koers die me ligt, maar ik heb nog geen topprestaties achter de rug. We gaan dus morgen moeten bekijken hoe het loopt en dan zien we wel waar het schip strandt.”

In schril contrast met de apocalyptische editie van afgelopen najaar, krijgen de renners zondag eerder zomerse weersomstandigheden voorgeschoteld. “Warm en in het stof? Geen probleem!”, stelde Lampaert zijn fans gerust. Hij gaf aan te hopen dat de wiskunde logica gerespecteerd wordt na zijn zevende, vijfde en derde plaats in het Franse monument.

Florian Vermeersch, de runner-up van 2021: “Leuk dat ik de kans krijg om me volledig te focussen op de finale”

“Als je tweede kan worden, kan je ook winnen.” Aan vertrouwen geen gebrek bij de jonge Belg van Lotto-Soudal. Vorig seizoen liet Florian Vermeersch de wielerwereld kennismaken met zijn kwaliteiten in Parijs-Roubaix, en dat was eigenlijk geen verrassing voor hem. “Ik wist al op voorhand dat deze koers heel dicht bij mijn capaciteiten ligt.” Dat de weersomstandigheden zondag geheel anders zullen zijn, is ook voor Vermeersch geen groot item. “Of het nu regent of droog is, het zijn de kasseikoersen die me goed liggen, het weer maakt dan weinig verschil.”

Die geweldige tweede stek evenaren wordt evenwel een lastig karwei. “Ze kennen me nu, dus een gelijkaardig scenario behoort niet echt tot de mogelijkheden. Ik hoop de finale te rijden, het is ook leuk dat ik de kans krijg om me te sparen en me daarop te focussen. Puur fysiek ben ik 100% fit, qua conditie mag ik zeker niet klagen. Maar hoe mijn rug straks gaat aanvoelen op de kasseien, blijft een vraagteken. Het valt ook nog af te wachten welke invloed stress gaat hebben op die rug. Ik heb in ieder geval wel veel zin in de koers, want die ligt me na aan het hart.”

Jasper Stuyven wil zichzelf een mooi verjaardagscadeau schenken: “Winnen zou mooi zijn”

Jasper Stuyven werkt morgen Parijs-Roubaix af op zijn verjaardag. “Winnen zou zeker een heel mooi geschenk betekenen. Het doel was initieel om te pieken naar deze wedstrijd, uiteindelijk was het eerder zaak om op tijd klaar te geraken. Ik heb de kans gehad om thuis uit te rusten en me daarnaast ook af te peigeren, dus het gevoel zit wel goed. Ik heb er alles aan gedaan en de goede signalen waren er, of dat volstaat voor morgen valt af te wachten.”

“Zeg ik dat deze koers me heel goed ligt? Dat wordt gezegd. Het is wel een koers die ik erg graag betwist en die me ligt, het is de wedstrijd waar ik de meeste liefde voor uitdraag. Dat knallen op die boerenpaadjes hier, het heeft wel iets.”

Vlogger Bas Tietema kijkt uit naar Roubaix: “Dit is mijn droomkoers. Hopelijk ben ik er in de finale nog bij”

Het is morgen ook uitkijken naar Bas Tietema. De Nederlander is sinds dit jaar pas profrenner, maar is al langer bekend in het peloton door zijn filmpjes met Tour de Tietema. Dat Tietema nu al zou starten in Parijs-Roubaix had hij zelf ook nooit verwacht. “Het is de laatste dagen snel gegaan”, klinkt het bij Tietema. “Het is mijn droomkoers. Ik heb hier in het verleden altijd goed gereden. Zowel bij de junioren, met de nationale selecties als bij de beloften heb ik hier altijd goede ervaringen gehad. Het vechten op de stenen, de historie ook… Supermooi.”

“Ze hebben de kasseien wat schoon gemaakt, waardoor er soms wat gaten tussen liggen. Ik ben tijdens de verkenning ook een aantal keer lek gereden. Hopelijk is dat morgen niet het geval. Het zal sowieso een zware wedstrijd worden. Ik hoop dat ik er na het Bos van Wallers nog bij ben en zo mee de finale in kan gaan. We zullen het zien. Ik hoop zelf mee te zijn in de vroege vlucht. Het is in het verleden al vaker gebleken dat die lang stand kan houden. Het zal een gevecht worden om mee te zijn.”