Genk Ladies kent offday en krijgt pandoering van leider Anderlecht, Wullaert scoort vijf keer

Geen stuntwerk van Genk Ladies in de wedstrijd tegen Anderlecht. KRC viel zaterdagnamiddag vrij vroeg met tien en was dan een vogel voor de kat. Red Flame Tessa Wullaert maakte maar liefst vijf doelpunten.

Thuiscoach Guido Brepoels kon geen beroep doen op Gielen (geschorst), Petry en Geraedts (blessures). Na een studieronde kwam Anderlecht op voorsprong. Wijnants werkte af na een voorzet vanop rechts: 0-1. Tien minuten later, op het halfuur, kreeg Sneyers (te gemakkelijk) rood na een trekfout. KRC viel zo met tien. Allesbehalve evident tegen de leider, op het grote veld van de Cegeka Arena. RSCA benutte de ruimtes goed. Nog voor rust had Wullaert er 0-2 en 0-3 van gemaakt. Genk bleef echter ook na de pauze slordig in de passing en liet Wullaert te vrij. De Red Flame maakte de 0-4 van op de stip en tekende nadien zelfs nog voor de 0-5 en 0-6. Anderlecht zette zich zo op weg naar een vijfde titel op rij.

© Dick Demey

Geen organisatie

Genk droop teleurgesteld af. “Onze organisatie, normaal ons sterkste punt, stond er niet”, reageerde Gwen Duijsters achteraf. “Na de discutabele rode kaart stuikte het bij ons in mekaar. Ook met tien zou je je beter moeten kunnen weren, maar onze mentaliteit was ondermaats. We waren ook veel te slordig en missen toch die ervaring. Het werd zo een opendeurdag.” Genk moest de kelk tot de bodem ledigen. Wullaert scoorde zelfs vijf keer. “Ze is uiteraard een sterke speelster, maar we gaven haar veel teveel ruimte. Ze mocht doen wat ze wilde en dan vraag je erom”, wist ook Duijsters.

© Dick Demey

Volgend weekend, op drie speeldagen van het eind, trekt Genk Ladies naar Brugge. “We mogen nu, na één wanprestatie, niet vergeten dat we echt wel een goed seizoen spelen. Blijven leren dus, ook van deze nederlaag, en er tegen Brugge weer voluit voor gaan. Daar willen we graag punten pakken. Met het oog op de vierde plek, maar ook voor het groepsgevoel.”

Genk Ladies: van Seijst, Van Den Steen (46’ Giuga), Sneyers, Martin, Vanaenrode, Geers, Vandersanden, Pauwels (85’ Wils), Vanhoudt (60’ Kersten), Voets (60’ Steijvers), Duijsters.

Doelpunten: 21’ Wijnants 0-1, 42’ Wullaert 0-2, 45’ Wullaert 0-3, 52’ Wullaert 0-4, 66’ Wullaert 0-5, 84’ Wullaert 0-6.

Gele kaarten: 23’ Geers (Genk), 88’ Vanhamel (Anderlecht).

Rode kaart: 32’ Sneyers (Genk).