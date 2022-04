Krijgen we weer een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel? “Als Wout start, dan is het om te winnen”

Na een coronabesmetting op het meest ongelukkige moment moest Wout van Aert (Jumbo-Visma) de afgelopen weken verstek geven voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Morgen op de kasseien van Parijs-Roubaix maakt Van Aert zijn wederoptreden in het peloton. Krijgen we weer een duel tussen Van Aert en Van der Poel?

“Ik ben blij dat ik terug bij de ploeg ben en opnieuw een nummer kan opspelden”, klinkt het opgelucht bij Wout van Aert. “Echt extreem ziek ben ik niet geweest. Het is vooral de vermoeidheid die lang heeft gespeeld. Ik ben medisch in orde. We hebben voldoende testen gedaan, harttesten, bloedtesten… de volledige check-up. Maar toch voel ik op training nog steeds wel die vermoeidheid in het lichaam zitten. We zullen dag goed monitoren om geen risico’s te nemen.”

“Ik heb vier of vijf dagen geen fiets aangeraakt, vanaf dan was het terug opbouwen. Het is niet zo dat ik een rustperiode van drie weken had en zo alles kwijt was. Maar het was toch een geruststelling dat ik vrij snel terug mocht fietsen. Als ik nog iets wou maken van mijn voorjaar, dan moest ik warmere oorden opzoeken. De stage in Spanje was kort maar krachtig. Maar het was misschien wel wat ik nodig had.”

“We zijn de afgelopen maanden telkens met heel wat jongens van de ploeg in de finale geraakt. Laat ons hopen dat dat nu ook lukt. Ik heb geen schrik om diep te gaan. Ik heb voldoende testen gedaan en ook op training had ik daar geen problemen mee. Het is eerder afwachten wat dat conditieverlies gaat geven op het einde van een zware klassieker. Als je aan de start staat kan je altijd winnen. Een duel met Mathieu? Dat zou mooi zijn, maar ik hoop vooral dat we als ploeg de koers kunnen winnen.”

© EPA-EFE

Mathieu van der Poel: “In Roubaix is het nog net iets makkelijker om te koersen als topfavoriet”

Na de gemiste kans vorig jaar, staan alle ogen ook deze editie weer gericht op Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) “Ik sta met een heel ander gevoel aan de start dan vorig jaar”, weet Van der Poel. “Het was een heel andere koers, een heel andere voorbereiding ook. Uiteraard had ik hem graag vorig jaar al gewonnen. Maar ik kan me niets kwalijk nemen en dan moet je gewoon tevreden zijn met het resultaat. Het gaat een droge Roubaix worden. Die natte editie vorig jaar vond ik zelf wel leuk. Ik koers nog wel net iets liever in dit weer, al was de techniek in de vorige belangrijker.”

Zondag greep van der Poel in de Amstel naast de zege als topfavoriet. Ook morgen staan er drie sterren achter zijn naam. “Maar in Roubaix is het nog net iets makkelijker om te koersen als topfavoriet. Ik had deze week ook een betere week dan die na de Ronde. Nu heb ik wat meer kunnen trainen. De batterijen zijn dus terug opgeladen.”

Met Wout van Aert verschijnt die andere favoriet dan toch aan de start. Het is nog afwachten wat de impact gaat zijn van zijn coronabesmetting. Van der Poel houdt alvast rekening met de Belgische kampioen. “Als hij start, dan is het om te winnen. Daar ben ik zeker van.”